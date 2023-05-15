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НовостиПроисшествия15 мая 2023 9:42

В Башкирии семья с двумя детьми отравилась угарным газом у себя дома

Прокуратура проводится проверку по факту инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Белорецке семья с двумя детьми отравилась угарным газом у себя дома

В башкирском городе Белорецке семья с двумя детьми отравилась угарным газом у себя дома

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Белорецке семья с двумя детьми отравилась угарным газом у себя дома. Инцидент произошел вчера вечером, 14 мая. Об этом сообщила региональная прокуратура. Ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Пострадавших доставили в больницу. Там им оказали всю необходимую медицинскую помощь. В надзорном ведомстве передали, что на место происшествия выезжал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов.

фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

В ходе проверки правоохранительный орган установит обстоятельства и причины происшествия, даст оценку работе ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в частности при диагностики газового оборудования и вентиляционных каналов.

Доследственную проверку организовал и Следственный комитет. Она так же находится на контроле прокуратуры.