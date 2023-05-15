Хабиров поручил чиновникам следить за уборкой мусора и пригрозил обнародовать недочеты

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Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителям городов и районов следить за уборкой мусора на их территориях. Он обратился к чиновникам на оперативном совещании в местном правительстве 15 мая.

– Очень большое количество обращений идет по линии уборки мусора. Я все-таки попрошу за этим смотреть. Башкортостан у нас чистый регион. У нас высокая культура, – сказал руководитель региона.

Он попросил контрольное управление на следующей неделе выехать в муниципалитеты с проверками и по итогам инспекции предоставить альбом с выявленными недочетами в уборке территорий. «Наиболее яркие эпизоды из этого альбому я публично опубликую. Это ваша работа – содержать ваши территории в установленном порядке, – а не моя», заключил Хабиров.