В Стерлитамаке 41-летний водитель Lexus RX350 на скорости врезался в жилой дом и погиб

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 15 мая, в башкирском городе Стерлитамаке водитель иномарки на скорости врезался в жилой дом и погиб. Смертельное ДТП произошло около девяти часов утра на улице Гоголя, 135. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ведомство опубликовало видео с моментом столкновения.

Врезавшимся в здание Lexus RX350 управлял 41-летний местный житель. В дорожной полиции отметили, что тормозного пути у автомобиля не было. Это может свидетельствовать о том, что мужчине стало плохо за рулем. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его гибель. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.