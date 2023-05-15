Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 8:44

В Стерлитамаке 41-летний водитель Lexus RX350 на скорости врезался в жилой дом и погиб

В ГИБДД предположили, что автомобилисту могло стать плохо за рулем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 15 мая, в башкирском городе Стерлитамаке водитель иномарки на скорости врезался в жилой дом и погиб. Смертельное ДТП произошло около девяти часов утра на улице Гоголя, 135. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Ведомство опубликовало видео с моментом столкновения.

Врезавшимся в здание Lexus RX350 управлял 41-летний местный житель. В дорожной полиции отметили, что тормозного пути у автомобиля не было. Это может свидетельствовать о том, что мужчине стало плохо за рулем. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его гибель. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.