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НовостиОбщество15 мая 2023 8:33

Главный Сабантуй Башкирии-2023 перенесли в Абзелиловский район

Власти ожидают на национальном празднике более тысячи участников
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Празднование общереспубликанского Сабантуя в этом году пройдет в Абзелиловском районе Башкирии.

Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр Андрей Назаров заявил, что итоговый Сабантуй будет перенесен из Хайбуллинского в Абзелиловский район.

- Напомню, что 25-27 мая у нас проходит традиционное мероприятие всероссийского масштаба – Инвестиционный Сабантуй «Зауралье-2023», будет проходить в Сибае. 27-го числа народный традиционный праздник Сабантуй переносим из Хайбуллинского в Абзелиловский район. Для удобства наших участников, которых более тысячи приезжает на это мероприятие. Поэтому приняли решение исходя из логистических соображений, - пояснил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Напомним, Сабантуй – это национальный праздник народов Поволжья. По традиции отмечается после окончания посевной в сельской местности.