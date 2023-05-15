В Уфе при столкновении Lada Kalina с деревом пострадали женщина и ее 9-летний сын

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. В аварии пострадали сидевшие на пассажирских местах мать и ее маленький ребенок. Об этом сообщила местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло в минувшую субботу, 13 мая, около десяти часов утра, напротив дома №1а по улице Сельской Богородской. Наезд на дерево совершил 28-летний местный житель за рулем Lada Kalina.

В результате инцидента пострадали пассажиры автомобилиста: 34-летняя женщина получила ушибы, а ее 9-летнему сыну потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится административное расследование