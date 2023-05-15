Во время посевных работ в Башкирии машинист погиб под колесами трактора

Во время посевных работ в Благоварском районе Башкирии 43-летний машинист погиб под колесами трактора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время посевных работ в Благоварском районе Башкирии 43-летний машинист компании «Башкир-агроинвест» погиб под колесами трактора. Несчастный случай произошел на прошлой неделе, в среду 10 мая. Об этом сообщила Гострудинспекция.

– Работник попал под колёса трактора Case, который в это время разворачивался. Полученные травмы стали для мужчины смертельными, – передали в ведомстве.

Гострудинспекция приступила к расследованию инцидента. Правоохранительный орган определит обстоятельства и причины случившегося.