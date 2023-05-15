Парламент Башкирии намерен запретить суррогатное материнство для иностранцев

Парламент Башкирии намерен принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Парламент Башкирии намерен принять закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Инициативу планируют одобрить в первом чтении на заседании в конце мая. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Согласно тому же законопроекту, правом на суррогатное материнство будут обладать состоящие в браке граждане России, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Такую же возможностью сможет воспользоваться и одинокая женщина, состояние здоровья которой не позволяет стать ей матерью.

Кроме того, новая норма регулирует вопрос признания родительства в случае развода. Если брак был прекращен или признан недействительным, то состоявшие в браке граждане могут быть записаны родителями ребенка суррогатной матери только на основании решения суда и с согласия женщины, родившей ребенка. Ее одобрение так же потребуется, если супруги сменять гражданство или кто-то из них умрет.

Спикер Константин Толкачев резюмировал, что законопроект направлен на защиту интересов детей, поскольку отсутствие четкой правовой регламентации суррогатного материнства дает простор для всевозможных злоупотреблений.