В Уфе будут судить жителя Челябинской области, который убил пожилую супружескую пару

фото: МВД РБ

В Уфе будут судить 36-летнего жителя Челябинской области, который совершил разбойное убийство пожилой супружеской пары. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба башкирской прокуратуры.

Преступление было совершено два года назад в деревне Булан-Турган Иглинского района. Обвиняемый какое-то время занимался строительными работами на придомовой территории 79-летней пенсионерки и ее 84-летнего мужа и решил их ограбить. Ранним утром 14 мая он дождался, пока хозяин выйдет из дома в огород, и напал на него.

– Он нанес мужчине множественные удары ножом, металлическим гвоздодёром и обухом топора, – рассказали в надзорном ведомстве. – Затем обвиняемый незаконно проник в жилище, в котором вышеуказанными орудиями причинил повреждения 78-летней женщине. Супруги скончались на месте происшествия от полученных травм.

Из дома своих жертв мужчина забрал 106 тыс. рублей. Он скрылся с места преступления, переоделся в заранее подготовленную одежду и уехал в Великий Новгород. Орудия убийства, а также похищенные у погибших сигнальный пистолет и два мобильных телефона обвиняемый сложил в рюкзак и выбросил на дно водоема. Обнаружить его удалось благодаря детализации телефонных звонков. Из данных следовало, что он созванивался с потерпевшей и находился на месте преступления. Его задержали в квартире сожительницы и доставили в Уфу.

Мужчина не признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии.