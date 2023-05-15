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НовостиОбщество15 мая 2023 4:56

За сутки коронавирус в Башкирии подтвердили у 114 человек

Сейчас носителями инфекции являются 1 443 пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За минувшие сутки коронавирус в Башкирии диагностировали 114 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили более 366,7 тыс. случаев инфицирования

За минувшие сутки коронавирус в Башкирии диагностировали 114 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили более 366,7 тыс. случаев инфицирования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус в Башкирии диагностировали 114 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили более 366,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом 15 мая сообщил Минздрав.

Переболели COVID-19 в регионе свыше 359,2 тыс. человек, 117 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки. Новых смертей от инфекции на зарегистрировано. Всего жертвами коронавируса в Башкирии стали 6 057 граждан.

Сейчас носителями инфекции являются 1 443 пациента: 118 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.