15 мая в Уфе начнется продолжительный ремонт улицы Менделеева

фото: Telegram // Минтранс РБ

Сегодня, 15 мая, в Уфе начнется ремонт четырехполосной улицы Менделеева на участке между Обской и Караидельской. Его планируется завершить лишь в четвертом квартале текущего года. Об этом предупредил региональный Минтранс.

– Во время ремонта дороги возможны ограничения движения для автотранспорта. Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям столицы заранее планировать свои поездки по городу и выбирать объездные пути, – передали в ведомстве.

Ранее в мэрии писали, что по участку Менделеева, где пройдет ремонт, ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей, в том числе грузовых машин. «Транспортный трафик на этой улице довольно-таки плотный и в период проведения дорожно-ремонтных работ возможны затруднения движения», говорили в администрации.

Протяженность ремонта улицы Менделеева составит 910 метров. Там заменят асфальт, тротуары и приведут в нормальное состояние трамвайные пути. Стоимость дорожных работ составит 44,6 млн рублей.