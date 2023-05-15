В нацпарке «Башкирия» на видео засняли бобра, вышедшего из хатки на перекус

кадр видео: нацпарк "Башкирия"

В национальном парке «Башкирия» фотоловушка на видео засняла бобра, который вышел из своего жилища – хатки, – чтобы перекусить. Кадры утром 15 мая опубликовала пресс-служба заповедника.

– Вот он, один из самых крупных речных млекопитающих, во всей своей красе показался перед камерой, – написал в нацпарке. – На берегу этот зверек ведет себя не так уверенно и ловко, как под водой, где он строит большую часть своей хатки и спасается от хищников.

В заповеднике отметили, что летом бобры могут трудиться по 12 часов. Особенное усердие в работе они проявляют по ночам.