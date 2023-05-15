Вернувшийся в Башкирию военнослужащий пытался оспорить отцовство из-за сплетен знакомых

В Кушнаренковском районе Башкирии местный житель, вернувшийся с военной службы, пытался в суде оспорить свое отцовство из-за сплетен знакомых

В Кушнаренковском районе Башкирии местный житель, вернувшийся с военной службы, пытался в суде оспорить свое отцовство из-за сплетен знакомых. Те сказали ему, что его девушка родила сына от другого человека. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

– Молодой человек обратился с иском об оспаривании отцовства указав, что у него возникли сомнения по поводу своего отцовства, поскольку он долгое время проходил военную службу, родился сын, а знакомые утверждают, что это не его ребенок, – передали в госоргане.

Суд назначил судебно-генетическую экспертизу. Она установила, что вероятность того, что истец является биологическим отцом ребенка, оставляет 99,99992%. После ознакомления с результатами исследования молодой человек отозвал иск.