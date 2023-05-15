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НовостиОбщество15 мая 2023 3:37

В Уфе завершились поиски пропавшей 13-летней школьницы

Ее нашли живой
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «БашРегионСпас»

фото: «БашРегионСпас»

Поздним вечером 14 мая в Уфе завершились поиски пропавшей утром 13-летней школьницы. Ее нашли живой. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

– Благодарим всех, участвовавших в поиске, – передали поисковики.

Как уточнили в пресс-службе башкирского МВД, школьница была найдена на одной из улиц города и передана законным представителям. В ведомстве передали, что девочка весь день просто гуляла по городу и каталась на общественном транспорте.

Напомним, юную уфимку искали как волонтеры, так и полицейские. Ранним утром она собрала некоторые свои вещи и ушла из дома в неизвестном направлении.