В башкирском Благовещенске при пожаре в квартире 9-этажного дома погиб мужчина

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Благовещенске при пожаре в квартире 9-этажного дома по улице Демьяна Бедного погиб мужчина. Инцидент произошел в восьмом часу вечера 14 мая. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. По прибытии горело домашнее имущество на площади 5 м2 в двухкомнатной квартире на первом этаже, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

В течение 30 минут спасатели локализовали пожар, а еще спустя восемь минут ликвидировали открытое горение. Во время разбора места происшествия был обнаружен погибший. Ему был 71 год.

В причинах и обстоятельствах случившегося разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.