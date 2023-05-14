На следующей неделе температура воздуха в Башкирии поднимется до +24°

16 и 17 мая осадки в регионе прекратятся, а температура повысится до летних +24 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале следующей недели температура воздуха в Башкирии поднимется до +24°. Такой прогноз дал местный Гидрометцентр.

Завтра, в понедельник 15 мая, местами по республике пройдет кратковременный дождь. При грозе восточный ветер может усилиться до порывистого. Ночью столбики термометров покажут +6, +11° (местами похолодает до +1°, а в восточных и горных районах ожидаются заморозки до -2°). Днем воздух прогреется до +17, +22°.

16 и 17 мая осадки в регионе прекратятся, хотя ветер в дневное время так же может усиливаться до порывистого. Температура воздуха после захода солнца упадет до +4, +9°, а днем потеплеет: +19, +24°.