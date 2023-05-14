МЧС предупредило жителей Башкирии о густом тумане и заморозках до -2°

В ближайшие сутки в Башкирии ожидаются заморозки до -2° и густой туман Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие сутки в Башкирии ожидаются заморозки до -2° и густой туман. Об этом 13 мая предупредило местное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, при осадках он может усилиться до порывистого.

Температура воздуха ночью понизится до +6, +11° (местами до +1°, в восточных и горных районах заморозки до -2°). Днем столбики термометров покажут +17, +22°. На автодорогах в темное время суток и утром местами возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500 и менее метров.