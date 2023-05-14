За сутки от коронавируса в Башкирии скончался еще один человек

В Башкирии во вторые сутки подряд зарегистрировали смерть от коронавируса

В Башкирии во вторые сутки подряд зарегистрировали смерть от коронавируса. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 057 человек. Об этом 14 мая сообщил местный Минздрав.

COVID-19 в республике диагностировали еще 116 жителям. Всего на территории региона было зафиксировано более 366,5 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 359,1 тыс. человек, 105 из них выписались по выздоровлению.

Сейчас носителями инфекции числятся 1 446 пациентов: 125 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.