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НовостиПроисшествия14 мая 2023 11:59

В Башкирии вспучился новый асфальт на пешеходной дорожке

Случай произошел в городе Кумертау
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Кумертау вспучился новый асфальт на пешеходной дорожке возле детской площадки. Об этом сообщил местный житель Валерий Караев. Он оставил обращение и прикрепил фотографию деформированного тротуара на странице главы республики Радия Хабиров в соцсетях.

– После ремонта новая плитка морской волной [пошла], тротуары плывут, – написал мужчина.

На жалобу горожанина отреагировал официальный представитель городской администрации Инесса Мячина. По ее словам, вопрос просадки асфальта во дворе дома №2 по улице Мира будет проработан. Ответ о планируемых мерах жителю предоставят 16 мая.

Напомним, похожий случай произошел в апреле в Уфе: буграми покрылся тротуар за 170 млн рублей