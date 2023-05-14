В Башкирии вспучился новый асфальт на пешеходной дорожке

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Кумертау вспучился новый асфальт на пешеходной дорожке возле детской площадки. Об этом сообщил местный житель Валерий Караев. Он оставил обращение и прикрепил фотографию деформированного тротуара на странице главы республики Радия Хабиров в соцсетях.

– После ремонта новая плитка морской волной [пошла], тротуары плывут, – написал мужчина.

На жалобу горожанина отреагировал официальный представитель городской администрации Инесса Мячина. По ее словам, вопрос просадки асфальта во дворе дома №2 по улице Мира будет проработан. Ответ о планируемых мерах жителю предоставят 16 мая.

Напомним, похожий случай произошел в апреле в Уфе: буграми покрылся тротуар за 170 млн рублей