В Башкирии при пожаре в гараже погиб мужчина

фото: МЧС РБ
Сегодня днем, 14 мая, в деревне Осиновка Бирского района Башкирии при пожаре в гараже погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.
Случай произошел на улице Овчинникова. На место происшествия были направлены пожарные. К их прибытию местные жители уже успели потушить возгорание, которое возникло на полу гаражного бокса.
– В гараже обнаружен погибший мужчина, 1962 года рождения, – передали в экстренном ведомстве.
Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.