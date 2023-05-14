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НовостиПроисшествия14 мая 2023 11:01

В Башкирии при пожаре в гараже погиб мужчина

К прибытию спасателей местные жители успели потушить возгорание
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня днем, 14 мая, в деревне Осиновка Бирского района Башкирии при пожаре в гараже погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Случай произошел на улице Овчинникова. На место происшествия были направлены пожарные. К их прибытию местные жители уже успели потушить возгорание, которое возникло на полу гаражного бокса.

– В гараже обнаружен погибший мужчина, 1962 года рождения, – передали в экстренном ведомстве.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.