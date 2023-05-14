Хабиров рассказал о медсестре из Уфы, которая работала в госпитале для раненых военных СВО

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о старшей медсестре из Уфы Раушание Егоровой, которая во время своей командировки в луганский город Красный Луч работала в госпитале для раненых военнослужащих специальной военной операции. Руководитель региона приурочил свою публикацию к прошедшему 12 мая международному дню медицинских сестер.

Егорова – отличник здравоохранения с 37-летним стажем. С 1996 года она работает в республиканской клинической больнице имени Куватова. Когда в 2020 году эту лечебницу переформатировали под ковидный госпиталь, специалистка организовала работу медсестер диагностического отделения. Оказавшись в «красной зоне», она сама перенесла коронавирус.

– С началом СВО Раушания Егорова тоже не осталась в стороне от событий. В сентябре 2022 года в составе медицинской бригады от Минздрава Башкортостана она отправилась в город Красный Луч Луганской Народной Республики. Часть командировки работала в госпитале для раненых военнослужащих, – поделился Хабиров.

Он поблагодарил Егорову и всех медиков Башкирии за отличную работу и золотое сердце.