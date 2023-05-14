Иглинский район Башкирии намерен вернуть земли Минобороны в Урмане в свою собственность

Администрация Иглинского района Башкирии второй год пытается вернуть земли Минобороны в местном селе Урман в свою собственность Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Администрация Иглинского района Башкирии второй год пытается вернуть земли Минобороны в местном селе Урман в свою собственность. Чиновники 12 мая провели встречу с военным ведомством в Москве, чтобы решить этот вопрос. О поездке в своих соцсетях 13 мая сообщила глава муниципалитета Гюзель Насырова.

Как пояснила руководитель района, долгое время в селе Урман базировалась военная часть. В 2011 году там произошел крупный взрыв снарядов, после чего часть расформировали, и 50 гектаров земли остались без обслуживания.

– На земле расположены многоквартирные дома, системы коммунальной сферы: КНС [канализационная насосная скважина], водоснабжение, теплотрасса, водонапорная станция, 2 скважины. Все социальные объекты ФАП, школа, детский сад, спортклуб также находятся на землях Минобороны, – написала Насырова.

Она отметила, что у администрации нет прав благоустраивать за свой счет объекты и территории Урмана, где сейчас проживают 1,5 тыс. человек. Район также на может привлечь инвесторов для развития сельсовета.

По словам главы муниципалитета, встреча с Минобороны прошла «успешно и результативно». Впереди чиновников ждет кропотливая работа с документами.