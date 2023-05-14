В Башкирии 24-летний водитель ВАЗ-2107 насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

В Альшеевском районе Башкирии водитель легковушки насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам главного гаишника республики, около трех часов ночи в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа на улице Советской в селе Шафранова. Следственно-оперативная группа выяснила, что погибшему было 63 года, и его сбила машина. На месте происшествия лежало зеркало от отечественного автомобиля. В ходе розыска сотрудники ГИБДД нашли в лесу – в трех километрах от села Слак – ВАЗ-2107 с признаками наезда.

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Водитель легковушки, 24-летний местный житель, дал признательные пока«зания. Он рассказал, что пешеход внезапно вышел на проезжую часть перед его автомобилем. После случившегося молодой человек испугался и сбежал. Инспекторы проверили его на состояние опьянения – освидетельствование показало у него 0.205 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.