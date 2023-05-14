В Башкирии мужчина после ссоры в лодке бросил жену и троих детей на другом берегу

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии мужчина после ссоры в лодке бросил супругу, еще одну женщину и троих детей на противоположном берегу. Об этом 14 мая сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в экстренном ведомстве, находившаяся на базе отдыха компания с детьми отправилась кататься на лодке. В какой-то момент между находящимися на судне супругами возникла ссора, которая привела к неожиданным последствиям.

– Мужчина оставил двух женщин с тремя детьми на противоположном берегу. К счастью, на помощь оперативно прибыли спасатели и доставили их обратно на базу отдыха, – передали в ГКЧС.

Там добавили, что к этому времени муж пострадавшей отдыхал в своем номере.