Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:28

В Башкирии мужчина после ссоры в лодке бросил жену и троих детей на другом берегу

Случай произошел на базе отдыха
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии мужчина после ссоры в лодке бросил супругу, еще одну женщину и троих детей на противоположном берегу. Об этом 14 мая сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в экстренном ведомстве, находившаяся на базе отдыха компания с детьми отправилась кататься на лодке. В какой-то момент между находящимися на судне супругами возникла ссора, которая привела к неожиданным последствиям.

– Мужчина оставил двух женщин с тремя детьми на противоположном берегу. К счастью, на помощь оперативно прибыли спасатели и доставили их обратно на базу отдыха, – передали в ГКЧС.

Там добавили, что к этому времени муж пострадавшей отдыхал в своем номере.