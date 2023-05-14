Благоустройство заброшенного парка Гастелло в Уфе запланировано на 2025-2026 годы

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Благоустройство заброшенного парка имени Николая Гастелло в Уфе предварительно запланировано на 2025-2026 годы. Об этом 12 мая сообщил начальник управления капстроительства мэрии Руслан Хайруллин. Чиновник ответил на обращение горожанки Лизы Первушиной на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях.

– Проходила мимо озера, от тех ароматов тухлой воды чуть слезу не пустила. Сколько лет уже парк стоит. Уж можно было бы потихоньку его приводить в порядок. Озеро раз в год можно было бы по чуть-чуть начать ремонтировать, – отметила местная жительница.

Отметим, что парк имени Гастелло, заложенный еще в 30-е годы прошлого века, находится практически в заброшенном состоянии последние 20 лет. Администрация города заговорила о его благоустройстве в 2014 году, однако с тех пор дело так и не сдвинулось с мертвой точки.