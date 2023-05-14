Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи башкирских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список семь компаний из Башкирии. Соответствующий указ глава государства подписал 12 мая.

Под украинские санкции попали ишимбайская компания «Инман» (производитель краноманипулятоных установок), «Станкомонтаж» и «Станкостроение» из Стерлитамакского района и Стерлитамака, «Туймазытехуглерод» и «Управление строительства № 30» из Межгорья. В список также были внесены уфимское предприятие «Бэто» и инженерный центр «Промис».

Санкции, наложенные на 10 лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов по территории Украины, предотвращение вывода капитала за ее пределы, приостановку финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений.