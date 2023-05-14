Росстат рассказал о смертности населения Башкирии в 2023 году

В Башкирии за январь-март 2023 года скончались 12 462 человека – на 1 806 (или на 12,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за январь-март 2023 года скончались 12 462 человека – на 1 806 (или на 12,5%) меньше, чем за тот же период прошлого года. Младенческая смертность сократилась на 28,3%: в республике умерло 33 ребенка в возрасте до одного года (в 2022-м было уже 46). Соответствующие данные 12 мая опубликовал Росстат.

К апрелю в регионе родились 8 893 ребенка – на 225 (или на 2,5%) меньше, чем было в прошлом году. Естественная убыль населения в Башкирии по итогам января-марта составила 3 569 человек (в 2022-м этот показатель был выше – 5 150).