Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 17:58

При пожаре в квартире жилого дома в Башкирии сотрудники МЧС спасли 11 человек и кота

Животное привели в сознание прямо на месте происшествия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

При пожаре в квартире 9-этажного жилого дома в башкирском городе Салавате сотрудники МЧС спасли 11 человек и кота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар возник в доме по улице Калинина: на шестом этаже загорелся балкон. Едкий дым от огня заполонил находящиеся выше квартиры и лестничные площадки.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– Сотрудники МЧС параллельно с тушением сразу же приступили к спасению людей из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 11 человек, из них 3 детей. Также был спасен и кот, ему оказана первая помощь на месте, задышал, – передали в экстренной службе.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.