При пожаре в квартире жилого дома в Башкирии сотрудники МЧС спасли 11 человек и кота

фото: МЧС РБ

При пожаре в квартире 9-этажного жилого дома в башкирском городе Салавате сотрудники МЧС спасли 11 человек и кота. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар возник в доме по улице Калинина: на шестом этаже загорелся балкон. Едкий дым от огня заполонил находящиеся выше квартиры и лестничные площадки.

фото: МЧС РБ

– Сотрудники МЧС параллельно с тушением сразу же приступили к спасению людей из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено 11 человек, из них 3 детей. Также был спасен и кот, ему оказана первая помощь на месте, задышал, – передали в экстренной службе.

фото: МЧС РБ

В причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель МЧС.