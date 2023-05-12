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НовостиОбщество12 мая 2023 17:19

На выходных в Башкирии ожидается потепление до +22°

В то же время по ночам возможны заморозки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На грядущих выходных, 13 и 14 мая, в Башкирии потеплеет до +22°

На грядущих выходных, 13 и 14 мая, в Башкирии потеплеет до +22°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На грядущих выходных, 13 и 14 мая, в Башкирии потеплеет до +22°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентра.

– Повсеместных осадков по республике не ожидается, кратковременные дожди пройдут местами. Температура воздуха днем повысится до 17-22°, ночью преобладающая температура воздуха +4, +9°, местами до заморозков в воздухе и на поверхности почвы, – передали специалисты.

Синоптики отметили, что сейчас погоду в Башкирии определяет область пониженного давления с атмосферными фронтами. Из-за этого в республике начали идти дожди. В южных районах осадки улучшили ситуацию с пожароопасностью.

В первые десять дней в регионе было дефицитное количество осадков – за декаду выпало всего лишь 10% месячной нормы.