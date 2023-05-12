Общегородской Последний звонок в Уфе пройдет 22 мая на площадке конгресс-холла

Последний звонок в Уфе прозвенит для более чем 4,5 тыс. одиннадцатиклассников Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Общегородской Последний звонок в Уфе для выпускников, учителей и родителей пройдет 22 мая на нижней площадке конгресс-холла «Торатау». В программе мероприятия, которое начнется в 14:00, запланированы гранд-вальс под музыку Иоганна Штрауса «На прекрасном голубом Дунае» и Дмитрия Шостаковича «Русский вальс». Об этом сообщила мэрия.

– В связи с проведением мероприятия планируется временное частичное ограничение движения транспорта на ряде улиц, – предупредили в администрации.

Там также напомнили, из-за Последнего звонка 22 мая на территории Башкирии будет запрещена продажа алкоголя в магазинах. Мера не коснется кафе, ресторанов и баров. За нарушение «сухого закона» предусмотрен штраф: для должностных лиц – 20-40 тыс. рублей, для юридических – 100-300 тыс. с возможностью конфискации продукции.

Последний звонок в Уфе прозвенит для более чем 4,5 тыс. одиннадцатиклассников. В то же время у более 11 тыс. школьников из девятых классов состоятся торжественные линейки.