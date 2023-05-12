Из загоревшегося дома в Башкирии госпитализировали двух женщин с ожогами и без сознания

фото: МЧС РБ

Сегодня вечером, 12 мая, в башкирском городе Сибае на улице Парковой загорелся двухквартирный жилой дом. Внутри находились две женщины. Их с ожогами и без сознания госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщило региональное МЧС.

– До прибытия пожарных из дома была эвакуирована женщина, 1956 г.р. Сотрудниками МЧС из дома спасена женщина, 1953 г.р. Обе женщины с ожогами госпитализированы в реанимационное отделение ГКБ г. Сибай, пока находятся без сознания, – передали в экстренном ведомстве.

Прибывшие на место происшествия спасатели в течение 30 минут локализовали огонь, а еще 15 минут спустя потушили открытое горение.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.