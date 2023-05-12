Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли семье, у которой на дороге сломался автомобиль

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

Сотрудники отдельного батальона ДПС Башкирии помогли супругам, у которых на дороге сломался автомобиль. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Случай произошел 11 мая. При объезде патрулирования старший лейтенант Касим Ахмедьянов и младший лейтенант Артур Гульмухаметов на 111-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк заметили Renault с открытым капотом. Водитель пояснил, что он вместе с женой ехал в село Булгаково под Уфой на прием к врачу, однако машина внезапно сломалась.

– При осмотре транспортного средства инспекторы ДПС заметили, что причиной поломки стал порванный ремень газораспределительного механизма. Водитель находился в растерянности, к тому же на данном участке отсутствовала сотовая связь. Сотрудники Госавтоинспекции остановили попутный транспорт и попросили взять на буксир сломанный автомобиль, – рассказал Севастьянов.

В сопровождении экипажа ДПС неисправное авто доставили на станцию техобслуживания. После устранения неполадки семья поблагодарила сотрудников и продолжила путь.