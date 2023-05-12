Двум супружеским парам из Башкирии по указу Путина вручат госнаграды

Путин подписал указ о награждении двух супружеских пар из Башкирии медалями ордена «Родительская слава» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двум супружеским парам из Башкирии вручат медали ордена «Родительская слава». Государственной награды удостоились Йылчан и Марина Аккойун и Андрей и Анастасия Целых. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители, воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей. На момент вручения награды младшему ребенку должно быть не менее трех лет.

В тот же указ, где отмечаются супруги из Башкирии, присваивает звание заслуженного артиста России кукловоду Башкирского государственного театра кукол Ольге Шарафутдиновой.