Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 мая 2023 15:38

Двум супружеским парам из Башкирии по указу Путина вручат госнаграды

Их удостоят медалью ордена «Родительская слава»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Путин подписал указ о награждении двух супружеских пар из Башкирии медалями ордена «Родительская слава»

Путин подписал указ о награждении двух супружеских пар из Башкирии медалями ордена «Родительская слава»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двум супружеским парам из Башкирии вручат медали ордена «Родительская слава». Государственной награды удостоились Йылчан и Марина Аккойун и Андрей и Анастасия Целых. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители, воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей. На момент вручения награды младшему ребенку должно быть не менее трех лет.

В тот же указ, где отмечаются супруги из Башкирии, присваивает звание заслуженного артиста России кукловоду Башкирского государственного театра кукол Ольге Шарафутдиновой.