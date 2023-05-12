В Уфе из-за строительства теплосети до 15 июля перекрыли часть улицы Авроры

В Уфе из-за строительства тепловой сети до 15 июля перекрыли проезд по улице Авроры между домом №29 и перекрестком с Батырской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за строительства тепловой сети до 15 июля перекрыли проезд по улице Авроры между домом №29 и перекрестком с Батырской. Об этом 12 мая предупредила мэрия.

Как пояснили в администрации, из-за ограничения изменится движение трех автобусных маршрутов: №31, №220, №234. С новой схемой их рейсов можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

Жителей башкирской столицы попросили учитывать перекрытие при планировании поездок.

Напомним, сегодня вечером до утра 15 мая будет перекрыт участок улицы Сагита Агиша.