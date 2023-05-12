Уфа встала в пробках Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня вечером, 12 мая, в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки. Такую оценку дорожному трафику в городе дал Яндекс.

По состоянию на 18:05, движение затруднено на въезде в башкирскую столицу по Оренбургскому тракту – там, по словам водителей, произошло ДТП. В центре пробки регистрируются на улицах Заки Валиди, Цюрупы, Ленина, Пушкина, Большой Гражданской, Зорге, Пархоменко и Бабушкина. Также существенные заторы наблюдаются на Менделеева, Степана Кувыкина и Колгуевской.

На проспекте Октября трафик перегружен в сторону севера на участке между Айской и Галле и в направлении юга от улицы Тоннельной до Городского дворца культуры. Пробки частично есть на Комсомольской и Российской. В северной части города «стоят» Уфимское шоссе, а также улицы Седова, Новоженова, Александра Невского, Тоннельная, Комарова, Интернациональная, Ульяновых, Вологодская и Сельская Богородская.