Спасатели рассказали, что достали со дна реки Белой при подготовке пляжа к лету

фото: Управление гражданской защиты

Сегодня, 12 мая, в Уфе водолазы Управления гражданской защиты обследовали акваторию пляжа «Солнечный» для того чтобы подготовить его к летнему сезону. Спасатели рассказали, что им удалось достать со дна реки Белой.

– Улов был традиционный: коряги, кирпичи, камни. Самыми необычными находками стали резиновый коврик и динамик от колонки, – поделились в пресс-службе УГЗ.

фото: Управление гражданской защиты

Там отметили, что на данный момент «Солнечный» – третий пляж, подготовленный водолазами к лету. На очереди еще семь зон отдыха. Обследования на них планируется провести в ближайшее время.