В сгоревшем жилом доме в Башкирии погибла 74-летняя женщина

фото: МЧС РБ

Сегодня, 12 мая, в сгоревшем жилом доме в Калтасинском районе Башкирии погибла 74-летняя женщина. Инцидент произошел в деревне Большой Кильтей на улице Колхозной. Об этом сообщило региональное МЧС.

После поступления тревожного вызова о пожаре на место происшествия были направлены силы и средства экстренного ведомства и других служб. К прибытию спасателей бревенчатый дом размером пять на шесть метров горел открытым пламенем.

– Пожар потушен, – передали в МЧС. – В ходе разбора места пожара обнаружена погибшая женщина 1949 года рождения.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются следственно оперативная группа и дознаватель.