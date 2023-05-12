Башкирия направит на развитие туризма более 700 млн рублей

Башкирия направит более 700 млн рублей на развитие туризма: 335,5 млн пойдут на развитие инфраструктуры, 206 млн – на проектирование туристского кода центра Уфы, 188 млн – на школьный туризм

Башкирия направит более 700 млн рублей федеральных средств на развитие туризма: 335,5 млн пойдут на развитие инфраструктуры, 206 млн – на проектирование туристского кода центра Уфы, 188 млн – на школьный туризм и почти 6 млн – на проведение Международного Уфимского марафона. Об этом на заседании местного правительства 12 мая сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Глава кабмина отметил, что в прошлом году объем турпотока региона составил 1,9 млн поездок. По этому показателю Башкирия занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е – по России.

– Это неплохо, но потенциал Башкортостана намного выше. Надо продолжать работать так, чтобы в ПФО мы стали первыми, а по стране вошли в первую пятерку. Для этого необходимо повышать уровень сервиса, улучшать инфраструктуру, позиционировать республику как регион для круглогодичного семейного отдыха, – отметил чиновник.

Как пояснил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов поддержка туризма будет осуществляться в том числе за счет предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Размеры грантов составят от 3 до 10 млн рублей. Кроме того, планируется оказать финансовую помощь проектам по обустройству пляжей, покупке туристского оборудования, обустройству детских и спортивных зон отдыха, созданию пунктов общественного питания, кемпингов и организации бассейнов, разработке новых туристских маршрутов и созданию электронных путеводителей.