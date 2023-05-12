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НовостиОбщество12 мая 2023 11:25

В Уфу 23 мая привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца

Они будут находиться в соборе Рождества Богородицы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: palomnikofficial.ru

фото: palomnikofficial.ru

В кафедральный собор Рождества Богородицы в Уфе 23 мая привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Торжественная встреча состоится в 10:00, а проводы пройдут уже на следующий день в 18:00. Об этом сообщила местная епархия.

– К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца будет приурочено совершение молебнов о победе, – передали представители духовенства.

В уфимской епархии добавили, что с мая по сентябрь ковчег с мощами Георгия Победоносца побывает в ста городах 89 регионов России.