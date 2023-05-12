Сегодня и в выходные дни, с 12 по 14 мая, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня и в выходные дни, с 12 по 14 мая, ГИБДД проведет в Башкирии массовые проверки водителей. Рейды направлены на профилактику ДТП с тяжкими последствиями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Основной акцент будет сделан на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе с нетрезвыми водителями и пешеходами. В ходе мероприятия также обратим внимание на безопасность поведения детей на дороге, – написал главный гаишник республики.

Он отметил, что сотрудники дорожной полиции также будут следить за тем, чтобы подростки не ездили на мопедах и скутерах на дорогах общего пользования. Кроме того, инспекторы сосредоточат внимание на соблюдении правил перевозки детей в машинах.

Севастьянов призвал жителей сообщать о фактах грубого нарушения ПДД по телефону горячей линии МВД: 8(347) 279-32-92. Обращения также принимаются в мессенджере телеграм: @GIBDDRB_02bot.