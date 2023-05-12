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НовостиПроисшествия12 мая 2023 10:02

В Башкирии пассажирский поезд задавил насмерть 21-летнюю девушку

Организована доследственная проверка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: psut.sledcom.ru

Фото: psut.sledcom.ru

Вчера днем, 11 мая, возле города Туймазы пассажирский поезд задавил насмерть молодую девушку. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно предварительным данным, все случилось рядом со станцией Туймазы, когда 21-летняя девушка переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист, к сожалению, не смог предотвратить столкновение.

Была организована доследственная проверка по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия и устанавливают все детали произошедшей трагедии.