В Башкирии пассажирский поезд задавил насмерть 21-летнюю девушку

Фото: psut.sledcom.ru

Вчера днем, 11 мая, возле города Туймазы пассажирский поезд задавил насмерть молодую девушку. Об этом рассказала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Согласно предварительным данным, все случилось рядом со станцией Туймазы, когда 21-летняя девушка переходила железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист, к сожалению, не смог предотвратить столкновение.

Была организована доследственная проверка по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия и устанавливают все детали произошедшей трагедии.