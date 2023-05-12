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Азамат Абдрахманов стал вице-премьером правительства Башкирии.

Азамат Фаритович родился в 1979 году в деревне Кулгунино Ишимбайского района, закончил юридический факультет Башкирского государственного университета. Занимал должности в Республиканском центре социально-психологической помощи семье, детям и молодежи, Государственном комитете по молодежной политике республики, управлении государственной гражданской службы и кадровой политики администрации президента Башкирии, Государственном Собрании региона.

В 2019 году Абдрахманов стал первым заместителем главы администрации Ишимбайского района, а затем был назначен главой муниципалитета. Будучи на данном посту, курировал создание особой экономической зоны «Алга», а также участие района в получении федеральных грантов.

В ноябре 2021 года занял пост руководителя аппарата правительства Башкирии. На этой должности Азамат Абдрахманов координировал гуманитарную миссию республики в городе Красный Луч в Луганской Народной республике.