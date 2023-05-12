В Уфе мужчина похитил у своей бабушки 470 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе мужчина похитил у своей бабушки почти полмиллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Злоумышленник попросил у своей престарелой родственницы банковскую карту под предлогом перевода ему денег в качестве зарплаты и через мобильное приложение привязал ее к номеру своего мобильного. Средства он тратил на онлайн-покупки и переводы другим людям. Чтобы скрыть отсутствие денег, злоумышленник с помощью приложения открывал новые счета и переводил деньги с одного на другой. Всего за год мужчина похитил около 470 тысяч рублей.

В отношении уфимца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Он признал свою вину. Сообщается, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Калининский районный суд столицы Башкирии назначил ему четыре года колонии особого режима, а также удовлетворил требования о возмещении ущерба.