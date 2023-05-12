В Башкирии арестовали сотрудника ГИБДД, получившего в виде взятки автомагнитолу

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В Учалинском районе Башкирии за взятку арестовали сотрудника ГИБДД. Об этом рассказали пресс-службы региональных МВД и Следственного комитета.

Следствием было установлено, что на прошлой неделе, 4 мая, получил от знакомого, ранее лишенного водительских прав, в виде взятки автомобильную магнитолу стоимостью более 25 тысяч рублей. В обмен он должен был не привлекать его к уголовной ответственности за управление авто без водительского удостоверения. Инспектор был задержан с поличным оперативниками ФСБ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, он признал свою вину.

– В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действий, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – сообщили в СК.