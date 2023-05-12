В Башкирии появятся 3 объекта придорожного сервиса за 104 млн рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии появятся три объекта придорожного сервиса за 104 миллиона рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава республики Радий Хабиров.

В своей публикации руководитель региона поведал, что власти придают большое значение комфорту туристов, приезжающих в отдаленные районы Башкирии. В следующем месяце возле села Шигаево Белорецкого района появится многофункциональный комплекс «Таш-Яр». В объект будет инвестировано 40 миллионов рублей, будет создано 15 рабочих мест.

В Куюргазинском районе откроют «Кафе Юлсы». Инвестор вложил в объект около 52 миллионов рублей. Реализация проекта предполагает создание 25 новых рабочих мест. А в октябре планируется открытие торгового объекта в селе Месягутово Дуванского района. В него инвестировано 12 миллионов.

– Всего у нашего Минторговли в проработке сейчас – 98 проектов с заявленным общим объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей, – заявил Радий Хабиров.