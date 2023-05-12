Минздрав Башкирии объяснил, можно ли заболеть герпесом воздушно-капельным путем

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Главный внештатный специалист-дерматовенеролог Министерства здравоохранения Башкирии Эдуард Камалов объяснил можно ли заболеть герпесом воздушно-капельным путем.

В беседе с информационным агентством «Башинформ», врач заявил, что герпес является одной из наиболее распространенных инфекций. Свыше 90% населения Земли является носителем вируса простого герпеса. До 20% из них имеют те или иные проявления заболевания.

Герпетическая инфекция вызывается герпесвирусами. Для болезни характерно поражение кожи, слизистых, глаз и нервной системы. Вирус простого герпеса, как правило, передается в результате контакта инфицированной кожи одного человека с кожей или слизистой здорового человека. Наиболее часто распространяется воздушно-капельным и половым путем. А вот случаи передачи инфекции через бытовые предметы крайне редки.