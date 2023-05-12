Парламент Башкирии внесет в Конституцию республики ряд изменений

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Депутаты парламента Башкирии рассмотрят изменения в Конституцию республики. Об этом рассказал пресс-служба регионального Госсобрания.

Законопроект, который внес глава Башкирии, на пленарном заседании Курултая планируют принять в первом чтении в конце текущего месяца.

Теперь в Конституции будет определено, что после досрочной отставки руководителя республики и до издания президентом России соответствующего указа обязанности главы республики будет временно исполнять премьер-министр, а при его отсутствии – вице-премьер. Тот же порядок будет действовать в случаях, если глава региона не будет иметь возможности может осуществлять полномочия по состоянию здоровья, из-за отпуска, командировки и прочих обстоятельств. Полномочия врио будут ограничены: он не сможет вносить изменения в Конституцию и распускать парламент.

Также благодаря изменениям в Конституции глава Башкирии получит право выносить предупреждение, объявлять выговор главе муниципалитета, руководителю местной администрации, отрешать их от должности. Также он сможет обращаться в представительный орган районо или города с инициативой об отставке главы администрации в случаях и порядке, которые установлены федеральным законодательством.

Кроме того, будут расширены полномочия Молодежной общественной палаты при Государственном Собрании Башкирии. Теперь она будет наделена правом законодательной инициативы по вопросам ее ведения. По словам председателя парламента республики Константина Толкачева, это поспособствует повышению гражданской активности молодежи, формированию ее правовой и политической культуры.