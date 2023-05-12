Бойца СВО из Башкирии Сергея Сергеева наградили медалью Жукова за нейтрализацию диверсантов

Фото: проект «Время героев»

Старший лейтенант из Башкирии Сергей Сергеев был удостоен высокой награды за участие в специальной военной операции. Об этом рассказали авторы проекта «Время героев».

Военнослужащий – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. Он принимает участие в спецоперации почти с самого ее начала – с марта прошлого года.

Во время сопровождения колонны на передовую российские бойцы обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника. Благодаря действиям Сергеева и его сослуживцев она была нейтрализована.

За выполнение боевых задач Сергей Сергеев был награжден медалью Жукова.