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Башкирия и Казахстан увеличили внешнеторговый оборот на 9,9% % по сравнению с показателями 2021 года. Такое заявление было сделано в рамках встречи делегации республики с представителями власти соседнего государства на IV Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair 2023.

Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов заявил, что по итогам 2022-го из республики в Казахстан вырос на 3,7% по сравнению с 2021-м. Основной экспорта стали продукция химпромышленности, металлы, древесина, и продовольствие товары. По словам чиновника, большим потенциалом обладает сотрудничество в нефтегазовой сфере.

– Мы располагаем всеми ресурсами для внедрения инноваций, а также для обмена опытом. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и результативным, – отметил Муратов.