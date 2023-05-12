В Уфе UAZ Patriot перевернулся из-за плохого самочувствия водителя

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера ночью, 11 мая, на дороге перевернулся UAZ Patriot. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Цветочная напротив дома №2/4. Согласно предварительным данным, 40-летний водитель отечественного автомобиля ехал со стороны проспекта Октября к Уфимскому шоссе почувствовал себя плохо, не справился с управлением, и после этого машина перевернулся. В результате произошедшего мужчина получил травму голову, ему потребовалась госпитализация.

По факту случившегося было начато административное расследование. В ходе него будут установлены все обстоятельства произошедшего.