«Бежал за машиной скорой помощи»: в Уфе пес неделю ищет и ждет своего хозяина

фото: vk.com // Ирина Николаева

Возле республиканского кардиоцентра в Уфе уже неделю дежурит собака. Она ищет и ждет хозяина, которого увезла скорая помощь. Куда именно поступил ее владелец, пока неизвестно. Об этом в своих соцсетях 11 мая сообщила главврач медучреждения Ирина Николаева.

– Мы знаем, что пес бежал за машиной скорой помощи 4 мая, но, к сожалению, не знаем, куда поступил пациент, – написала Николаева. – Ходит по двору кардиоцентра и с надеждой смотрит на всех посетителей. Погладить ее не удается, но она немного ест, мы ее подкармливаем.

фото: vk.com // Ирина Николаева

Главврач отметила, что собака крупная и похожа на овчарку. У нее коричневый окрас с рыжими пятнами. Николаева выразила надежду, что хозяин узнает ее и придет за ней.